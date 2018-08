Джамала исполнила новую песню (видео)

В один прекрасный день мне позвонил Ваня Клименко и сказал, что у него есть прикольная демка, в которой пока нет мелодии и текста, только барабаны. Вот такой вот чистый холст, на котором нужно что-то написать. Меня очень вдохновил грув, поэтому все пришло очень быстро. Мне кажется, я написала вокальную мелодию и текст за десять минут. Запись тоже сделали с одного тейка. После того, как мы переслушали трек, я предложила изменить пару моментов, но Ваня сказал: “мне все нравится, не надо ничего менять”. Я всегда стараюсь улучшать песню до бесконечности, хоть и говорят, что “лучшее - враг хорошего”. Теперь когда меня начинает терзать перфекционизм, я вспоминаю слова Теренса Мартина: “не нужно жениться на песне”. Мне очень нравится его подход. Он не идет за конъюнктурой, делает то что нравится, не взирая ни на что. К примеру, Ваня не боится привлечь для записи поп-песни джазового пианиста. Он не думает о том, попадет это на радио или нет, найдет ли массового слушателя или станет нишевой музыкой. Он делает то, во что верит, и это круто. Мне очень понравилось, что он сделал акцент на вокале, хотя в этой песне вокал - совсем не главное:) @vanek.klimenko 😘❤️#Jamala #nevermind

