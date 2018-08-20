Джамала исполнила новую песню (видео)

Певица поделилась небольшим отрывком с новой композиции.

Певица Джамала поделилась музыкальной новинкой на своей странице в Instagram. Джамала - талантливейшая исполнительница, ее песни всегда отличаются высоким качеством и фирмой, поэтому все премьеры поклонники ожидают с большим нетерпением.

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Певица поделилась небольшим отрывком с новой композиции. Новый трек записан в сотрудничестве с Иваном Клименко.

Как сообщает певица, идею создать совместно песню подал Иван Клименко, предложив ей демо, но не имея ни текста, ни мелодии. Артистку заинтересовало это предложение и вскоре она, вдохновившись грувом, создала мелодию, а на нее положила слова.