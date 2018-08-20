"Как неживая": Лободу раскритиковали в сети за новое фото

Певица гладко зачесала волосы и надела платок и оригинальные очки.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, поделилась свежим снимком с фотосессии для российского журнала "GQ".

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в экстравагантном образе, она гладко зачесала волосы и надела платок и оригинальные очки.

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Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили артистку за необычный наряд, другие же раскритиковали за внешний вид.

"Ужас", "Фото- атас", "Пельмешки", "Жуть какая-то, словно неживая", "Страшко какое", - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, новое фото Лободы вызвало жаркие споры в сети.