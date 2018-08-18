Умер бывший член команды "Океана Эльзы"

15:47, 18 августа 2018
Общество
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Умер украинский продюсер Богдан Уцеха / фото Facebook

Об этом сообщили на официальной странице группы в Facebook.

"Богдан Уцеха, который в середине 2000-х был нашим концертным менеджером, оставил этот мир... Наши искренние соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Бодя", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования выразил и лично фронтмен группы Святослав Вакарчук.

Богдан Уцеха также был директором не менее популярных в Украине групп "Скай" и "ТНМК".

Товарищ Уцехи Борис Гинжук сообщил что, у продюсера были проблемы с сердцем.

"Вчера умер мой лучший друг Богдан. У него были проблемы с сердцем", - написал Гинжук в соцсети.

Как сообщал УНИАН, группа "Океан Ельзи" опроверла информацию о том, что клавишник группы Милош Елич покидает коллектив.

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Теги: #Океан Эльзы#ТНМК