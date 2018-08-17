"Высота, которая заводит": Даша Астафьева засунула руку в нижнее белье для рекламы новых туфель (фото)

19:07, 17 августа 2018
Общество
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Даша Астафьева примеряла ретро-образ / Instagram

На них Даша Астафьева запечатлена в новом образе: каре, густая челкой, черный костюм и роскошное декольте.

В stories своего Instagram артистка выложила фото, на котором ее рука изображена в нижнем белье.

Таким вот образом, Даша решила прорекламировать новые туфли.

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Теги: #Даша Астафьева