"Высота, которая заводит": Даша Астафьева засунула руку в нижнее белье для рекламы новых туфель (фото)

В stories своего Instagram артистка выложила фото, на котором ее рука изображена в нижнем белье.

Украинская звезда Даша Астафьева порадовала поклонников в соцсети новыми горячими снимками. На них Даша Астафьева запечатлена в новом образе: каре, густая челкой, черный костюм и роскошное декольте. В stories своего Instagram артистка выложила фото, на котором ее рука изображена в нижнем белье. Таким вот образом, Даша решила прорекламировать новые туфли.

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