Умер автор песен Пугачевой

17:03, 17 августа 2018
Общество
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Зиновьев - автор многих песен / фото ensembles.ru

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О смерти поэта сообщил в Instagram композитор Игорь Николаев. Причиной смерти Зиновьева, по его словам, стала его тяжелая болезнь.

"Умер поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы", - написал Николаев.

Наибольшую известность получила композиция Зиновьева "Паромщик", с которой в 1985 году Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".

Среди других известных песен Зиновьева "Мастер и Маргарита" в Игоря Николаева, "Одинокий бродяга любви Казанова" Валерия Леонтьева,  "Красная стрела" и "А музыка звучит" в исполнении Софии Ротару.

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Теги: #смерть#поэт