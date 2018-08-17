Умер автор песен Пугачевой

С песней Зиновьева "Паромщик" в 1985 году Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".

Умер советский и российский поэт, автор более двухсот песен Николай Зиновьев. Ему было 73 года.

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О смерти поэта сообщил в Instagram композитор Игорь Николаев. Причиной смерти Зиновьева, по его словам, стала его тяжелая болезнь.

"Умер поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы", - написал Николаев.

Наибольшую известность получила композиция Зиновьева "Паромщик", с которой в 1985 году Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".

Среди других известных песен Зиновьева "Мастер и Маргарита" в Игоря Николаева, "Одинокий бродяга любви Казанова" Валерия Леонтьева, "Красная стрела" и "А музыка звучит" в исполнении Софии Ротару.