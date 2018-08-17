"Як л*хів розвели": мама Кузьмы Скрябина рассказала, с чем сын не мог примириться

Более того, мать Скрябина уточнила, как относится к творчеству группы сына без его участия.

Сегодня, 17 августа, погибший в ДТП певец Кузьма Скрябин мог бы отмечать свой юбилей. В связи с этим его мама Ольга решила рассказать, что больше всего он ценил в людях, а также с чем никогда не мог примириться.

Об этом передает Сегодня. "Слушайте его песни – в них все сказано. "Не стидайся – то твоя земля. Не стидайся – то Україна", – как мне кажется, здесь все ясно. Или другая песня: "По-моєму, чувак, нас кинули. Як л*хів розвели за спинами". Также не нужно лишних слов. Он никогда не мог оставаться таким беспристрастным свидетелем. Его всегда беспокоило хамство в людях. И это все отражалось в его песнях, каждая из которых это история, это его переживания", - сказала она.

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Более того, мать Скрябина уточнила, как относится к творчеству группы сына без его участия.

"Это я настояла, чтобы они продолжали выступать. И некоторое время я очень активно с ними встречалась. Сейчас они более самостоятельные. Сделали совместно со Златой Огневич композицию "Вогонь і вода". Очень сильная и мощная песня. Они должны были снять клип, но им что-то там помешало", - подчеркнула она.

Напомним, государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" презентует новую почтовую марку "Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)" с изображением певца.

17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет.