"Их все устраивает": бывший возлюбленный Ани Лорак прокомментировал измены ее мужа Мурата

Фалеса надеется, что у Ани Лорак с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

После новостей об изменах мужа Ани Лорак журналисты связались с экс-возлюбленным певицы – украинским продюсером Юрием Фалесой.

"Я не слежу за их с Муратом отношениями. Это ведь их личная жизнь. Пусть они как хотят, так и живут", - заявил он в интервью "Собеседником".

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"Если их брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок", - добавил Фалеса.

Именно Юрий Фалеса был первым мужчиной в жизни Лорак. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, они прожили вместе 13 лет. Юрию до сих пор неприятно вспоминать, что их отношения с Каролиной прекратились из-за предательства артистки. Певица ушла от Фалесы, по уши влюбившись в футболиста Сергея Реброва. Сейчас Юрий и Ани не общаются.

"Если ей будет тяжело и она будет нуждаться в моей помощи, мы конечно же будем общаться. Но я думаю, что она сама справится со всем этим. Надеюсь, у них с Муратом хватит ума, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, как дальше жить. Поэтому все у них будет нормально, поверьте!", - подытожил бывший муж певицы.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израиля.