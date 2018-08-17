LOMALA: Настя Каменских выпустила новую песню (видео)

Песню LOMALA Настя Каменских посвятила всем девушкам.

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), выпустила новую песню, которая получила название LOMALA.

Читайте такжеНастя Каменских обнажила грудь (фото)

Этот трек появился на официальном YouTube-канале артистки. "Эта песня особенная. Она о чувствах, которые порой ломают нас, выкручивают сердце и выворачивают душу наизнанку", - написала певица в своем Instagram.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.