LOMALA: Настя Каменских выпустила новую песню (видео)

13:27, 17 августа 2018
Общество
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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), выпустила новую песню, которая получила название LOMALA.

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Этот трек появился на официальном YouTube-канале артистки. "Эта песня особенная. Она о чувствах, которые порой ломают нас, выкручивают сердце и выворачивают душу наизнанку", - написала певица в своем Instagram.

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Теги: #клип#Настя Каменских