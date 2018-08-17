Ани Лорак раскритиковали в Instagram за уставший и измотанный вид (фото)

На снимке Лорак изображена крупным планом, демонстрируя уставшие глаза.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за уставший и измотанный вид.

Под новым фото Лорак в Instagram поклонники певицы выразили обеспокоенность из-за ее внешности. На снимке Лорак изображена крупным планом, демонстрируя уставшие глаза.

"Печаль в глазах, очень грустная", "Что-то с Вашим лицом не так(", "Какая-то обреченность в красивых глазах и усталость", "Глаза не скрыть, усталый и обидчивый взгляд",- отметили комментаторы.

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Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израиля.