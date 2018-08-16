Продюсер рассказал о состоянии звезды 90-х, впавшей в кому в киевской клинике

В июне этого года 55-летняя Нина Кирсо перенесла инсульт, после которого впала в кому. Как сообщил продюсер, артистка по сей день не приходила в сознание и до сих пор находится в коме.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо и рассказал о ее самочувствии.

В июне этого года 55-летняя Нина Кирсо перенесла инсульт, после которого впала в кому. Как сообщил продюсер, артистка по сей день не приходила в сознание и до сих пор находится в коме, пишет "Лайм".

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Разин также выразил благодарность одному из украинских телеканалов, который поддерживает Кирсо. «Вы - лучшие в Украине. Мы в России молимся за Нину», - написал продюсер. Сейчас Кирсо находится в клинике в Киеве.

Группа "Фристайл" образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность.

Нина Кирсо принимала участие в записи всех девяти альбомах группы. Весь женский репертуар коллектива - это песни, исполненные Ниной. Самые известные из них: "Кораблик любви", "С днем рожденья, мама", "Цветет калина", "Я тебе не верю", "Три сосны", "Фонари", "Белая береза" (дуэт с С.Дубровиным), "Ты ни в чем не виноват".