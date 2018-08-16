"Я в сказке буду жить всегда": невестка Ющенко поразила обнаженной спиной и поэзией (фото)
Новоиспеченная невестка Виктора Ющенко, Елена не только очень набожная. На днях девушка сходила в церковь.
Пользователи сети также могут сполна насладиться высоким стилем Елены. И ее обнаженной спиной. Девушка этим похвасталась в своем Instagram.
Елена сходила на финал конкурса "Мисс Украина Вселенная", который состоялся 14-го августа, а также праздновала Маковея.
Ранее УНИАН рассказывал, как экс-невестка Ющенко похвасталась откровенными снимками в бикини
Медовый Спас (также Маковый Спас, Первый Спас) — день народного календаря у славян, приходящийся на 1 (14) августа, и посвященный памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста. Первый день Стеллаж поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор меда и его освящение.Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в освященной воде людей и скота, освящались колодцы. #всеммираидобра#спраздником🍯🍯🍯