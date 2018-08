"Я в сказке буду жить всегда": невестка Ющенко поразила обнаженной спиной и поэзией (фото)

Как же вчера было хорошо и весело ☺️🔥мне кажется именно такие моменты делают нас моложе ,радостней.Человеку просто необходимы положительные эмоции.☺️ #миссукраинавселенная#марио#акакженеспеть#караокенашевсе🎤🎵

Shared A post by Elena Yushchenko (@olena_yushchenko) on Aug 15, 2018 at 1:44pm PDT