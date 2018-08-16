"Я в сказке буду жить всегда": невестка Ющенко поразила обнаженной спиной и поэзией (фото)

Елена сходила на финал конкурса "Мисс Украина Вселенная", который состоялся 14-го августа, а также праздновала Маковея.

Новоиспеченная невестка Виктора Ющенко, Елена не только очень набожная. На днях девушка сходила в церковь.

Пользователи сети также могут сполна насладиться высоким стилем Елены. И ее обнаженной спиной. Девушка этим похвасталась в своем Instagram.

Елена сходила на финал конкурса "Мисс Украина Вселенная", который состоялся 14-го августа, а также праздновала Маковея.

Ранее УНИАН рассказывал, как экс-невестка Ющенко похвасталась откровенными снимками в бикини