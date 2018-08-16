Мускулистый Олег Винник на серфинге: певец показал своим "волчицам", как покоряет волны (видео)

Винник продемонстрировал в небольшом ролике, как покорял волны на серфе.

Олег Винник уже третью неделю отдыхает в Доминикане. О том, чем именно занимается во время отпуска певец, он сам регулярно рассказывает на своей странице в Instagram.

Ранее властелин сердец всех "молодых вовчиць" уже показывал подписчикам, какие ест экзотические фрукты, как плавает в море и отдыхает на вилле.

Теперь же Винник продемонстрировал в небольшом ролике, как покорял волны на серфе.