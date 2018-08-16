Мускулистый Олег Винник на серфинге: певец показал своим "волчицам", как покоряет волны (видео)
17:06, 16 августа 2018Общество
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Винник продемонстрировал в небольшом ролике, как покорял волны на серфе.
Винник отдыхает в Доминикане / соцсети
Олег Винник уже третью неделю отдыхает в Доминикане. О том, чем именно занимается во время отпуска певец, он сам регулярно рассказывает на своей странице в Instagram.
Ранее властелин сердец всех "молодых вовчиць" уже показывал подписчикам, какие ест экзотические фрукты, как плавает в море и отдыхает на вилле.
Теперь же Винник продемонстрировал в небольшом ролике, как покорял волны на серфе.
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