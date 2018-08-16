Десантный корабль ВМФ США впервые вошел в Чорное море

Корабли данного типа могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники.

В Черное море вошел высокоскоростной десантный корабль Военно-морского флота (ВМФ) США USNS «Carson City» (T-EPF-7).

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Это первое судно типа JHSV, что прошло Босфор и зашло в Черное море.

Корабли типа JHSV являются многоцелевым, предназначены для работы в мелководных портах и на фарватерах, передает mil.in.ua. Они могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны разместить на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой включительно с танками M-1 Abrams.

Головным кораблем серии является USNS «Spearhead» (T-EPF-1). Он был введен в состав ВМС США 5 декабря 2012 года.

Последний – USNS «Burlington» (T-EPF-10) недавно завершил испытания и готовится к передаче ВМФ США.