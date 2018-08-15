Украинца номинировали на премию «Эмми»

Звукорежиссера из Украины Олега Кульчицкого номинировали на премию «Эмми»

Технический директор студии LeDoyen Олег Кульчицкий получил номинацию на премию «Эмми» за документальные фильмы и новостные репортажи (News & Documentary Emmy Awards) в категории «Лучший звук» за работу над фильмом «Плач по Сирии» (Cries from Syria). Список претендентов на эту премию объявила Национальная академия телевизионных наук США на официальном сайте.

«Плач по Сирии» – документальная лента о 5-летнем вооруженном конфликте на Ближнем востоке глазами сирийских активистов и мирного населения. Фильм был снят израильским режиссером Евгением Афинеевским в 2017 году и выпущен каналом HBO. Кроме награды за «Лучший звук» фильм соревнуется за Новостную и документальную премию «Эмми» еще в трех категориях, пишет broadcast.net.ua.

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Это не первая престижная номинация Олега Кульчицкого. В 2016 году звукорежиссер вместе с командой ленты «Зима в огне» о событиях Революции достоинства претендовал на награду Golden Reel Awards за «Лучший монтаж звука в документальном фильме». Позже фильм был номинирован на премию «Оскар».

«Эмми» — американская телевизионная премия, которая считается аналогом Оскара в области телевидения. Награды представляют разные сектора индустрии, Новостная и документальная премия «Эмми» (News&Documentary Emmy Awards) с 1980 года вручается Американской национальной телевизионной академией для награждения лучших журналистских материалов и документальных фильмов. Церемония вручения наград состоится 1 октября в Нью-Йорке.