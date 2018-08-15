Тина Кароль в день рождения покойного мужа поделилась трогательным снимком (фото)

15:54, 15 августа 2018
Общество
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Тина Кароль с сыном Вениамином / Instagram

"С днем рождения, моя вечность", – прокомментировала певица свое черно-белое фото.

Этот день Тина провела с  9-летним сыном Вениамином.

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Теги: #Тина Кароль