Тина Кароль в день рождения покойного мужа поделилась трогательным снимком (фото)
15:54, 15 августа 2018Общество
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Этот день Тина провела с 9-летним сыном Вениамином.
Тина Кароль с сыном Вениамином / Instagram
Тина Кароль опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.14 августа покойному мужу певицы Евгению Огиру исполнилось бы 38 лет.
"С днем рождения, моя вечность", – прокомментировала певица свое черно-белое фото.
Этот день Тина провела с 9-летним сыном Вениамином.
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