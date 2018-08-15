Тина Кароль в день рождения покойного мужа поделилась трогательным снимком (фото)

Этот день Тина провела с 9-летним сыном Вениамином.

Тина Кароль опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.14 августа покойному мужу певицы Евгению Огиру исполнилось бы 38 лет. "С днем рождения, моя вечность", – прокомментировала певица свое черно-белое фото. Этот день Тина провела с 9-летним сыном Вениамином. «С Днём рождения, моя Вечность!»: Сегодня Евгению Огиру исполнилось бы 38 лет. #тинакароль A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 14, 2018 at 12:14pm PDT

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