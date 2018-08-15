"Как школьница": Галкин впервые показал Пугачеву после слухов о ее смерти (видео)

Видео с Аллой Пугачевой набрало уже более 300 тысяч просмотров.

На прошлой неделе в ряде российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева умерла. Но ее муж Максим Галкин сегодня успокоил фанов - показал видео с артисткой.

Читайте также"Фотошоп и пластика!": снимок внезапно помолодевшей Пугачевой озадачил сеть

Подогревало слухи о смерти Пугачевой и то, что примадонна "исчезла" из соцсетей: прежде активная в Instagram, она замолчала, ее последняя запись - за 27 июля.

Кроме того, поводом для беспокойства фанов певицы стало и молчание ее супруга Максима Галкина в сети: тот не показывал Пугачеву с 30-го числа прошлого месяца.

На обнародованном сегодня супругом певицы видео она стоит рядом с сыном и слушает, как играет Раймонд Паулс. "Алла красивая", "Алла как школьница", "Алла с возрастом моложе выглядит", - пишут в комментариях под записью.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Алла Пугачева объявилась после "исчезновения" и новостей в СМИ о ее смерти. Певица ужаснула фанов: она заметно постарела и располнела.