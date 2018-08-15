Слишком откровенно: Настя Каменских "засветила" ягодицы (фото)
11:33, 15 августа 2018Общество
927 0
Настя Каменских похвасталась сексуальными формами.
Настя Каменских отдыхает в Италии / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских показала новые кадры с отдыха в Италии, некоторые - слишком откровенные.
Читайте также"Какое тело": Настя Каменских покорила фанатов новым образом
Так, на своей странице в Instagram артистка продемонстрировала упругие ягодицы в красном купальнике. На другом кадре Каменских предстает в черном купальнике, сверху - рубашка.
Ранее пользователи соцсетей заподозрили, что украинская поп-певица Настя Каменских и рэпер Алексей Потапенко (Потап) проводят отпуск вместе. Подписчики в Instagram заметили, что пара выкладывает фото с одних и тех же локаций.
Как известно, Каменских проводит свой отпуск в Италии. Потап геолокацию на своих фото не отмечает, но постоянно в подписях добавляет фразы на итальянском.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter