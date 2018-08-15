Слишком откровенно: Настя Каменских "засветила" ягодицы (фото)

Настя Каменских похвасталась сексуальными формами.

Украинская певица Настя Каменских показала новые кадры с отдыха в Италии, некоторые - слишком откровенные.

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Так, на своей странице в Instagram артистка продемонстрировала упругие ягодицы в красном купальнике. На другом кадре Каменских предстает в черном купальнике, сверху - рубашка.

Ранее пользователи соцсетей заподозрили, что украинская поп-певица Настя Каменских и рэпер Алексей Потапенко (Потап) проводят отпуск вместе. Подписчики в Instagram заметили, что пара выкладывает фото с одних и тех же локаций.

Как известно, Каменских проводит свой отпуск в Италии. Потап геолокацию на своих фото не отмечает, но постоянно в подписях добавляет фразы на итальянском.