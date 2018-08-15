"Что с нижней губой?": поклонники раскритиковали новое фото Светланы Лободы
10:27, 15 августа 2018Общество
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Фото Светланы Лободы уже набрало более 80 тысяч лайков.
Снимок Лободы раскритиковали / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России, поделилась в сети новым фото с гастролей в стране-агрессоре.
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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. На нем она позирует в очках и бейсболке. Подписчики Лободы раскритиковали ее фотографию за, как предполагают в комментариях, слишком накачанные губы: "Нижняя губа п****ц", "Вот это свисток", "Губки пончиком", "Перебор с губами", "Что с нижней губой?", "Как два пельменя".
Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.
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