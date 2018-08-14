"Пейзажи одинаковые": Каменских и Потапа "словили" на совместном отдыхе

Подписчики в Instagram заметили, что пара выкладывает фото из одних и тех же локаций.

Пользователи соцсетей заподозрили, что украинская поп-исполнительница Настя Каменских и рэпер Алексей Потапенко (Потап) проводят отпуск вместе.

Подписчики в Instagram заметили, что пара выкладывает фото из одних и тех же локаций.

Как известно, Каменских проводит свой отпуск в Италии. Потап геолокацию на своих фото не отмечает, но постоянно в подписях добавляет фразы на итальянском.

Каменских опубликовала фото, на котором она позирует в красном купальнике на палубе яхты, подписав его" #positano #miaitalia Thanx to my sexy photographer".

Несколькими часами ранее Потап на своей страничке опубликовал видео из очень похожей локации, подписав его "All we need is #positano".

Комментаторы сразу заподозрили что "секси-фотографом" был именно Потап.

"Спасибо Потапу! У вас с ним фото одинаковые", "Один и тот же пейзаж на заднем плане как у Лёши", "Ну блин ну точно с Потапом" - отмечают пользователи в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Потап удивил подписчиков своим постаревшим видом.