Предполагаемая любовница мужа Ани Лорак впервые прокомментировала отношения с ним (видео)

Девушка убеждает, что с Муратом знакома, но они лишь друзья. Яна уверяет, что на видео из караоке-бара на самом деле не она.

Яна Беляева, которую недавно опознали на видео в объятиях мужа певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, отрицает интимные отношения с ним и наотрез отказывается комментировать ситуацию.

Однако журналистам ТСН девушка сообщила, что запись из караоке-клуба с Муратом и незнакомкой видела, "потому что смотрели все" и заверила, что на видео на самом деле не она. Хотя интервью Беляева давала в точно таких серьгах, как и девушка из видео с клуба.

Яна добавила, что в компрометирующем ролике вообще девушку не видно и тем более, что на нем никак нельзя узнать ее. Однако, по ее мнению, пара из клуба флиртует на записи, ибо очевидно знакомы.

«Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно», - уверяет девушка.

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Яна добавила, что с Муратом все же она знакома давно, но у них исключительно дружеские отношения.

«Я уже давно его знаю. Года три. У меня есть хороший друг, он и Мурата хороший друг. У нас с ним (Муратом, - ред.) дружеские отношения. Видимся не часто, в компании», - говорит девушка.

О своей личной жизни девушка отказалась рассказывать, однако все же сообщила, что недавно у нее начались отношения, в которых ей хорошо.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует.

СМИ сообщили, что с Муратом находилась Яна Беляева. Сама же она недавно заявила, что готовится к финалу конкурса красоты. Яна - финалистка "Мисс Украина Вселенная-2018".