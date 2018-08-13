Популярный украинский рэпер удивил фанатов постаревшим видом (фото)
20:13, 13 августа 2018Общество
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Поклонников артиста смутила не только его отросшая борода, которая визуально прибавляет певцу несколько лет, но еще и его уставший вид.
Instagram Потап
Украинский певец и продюсер Потап поделился новыми фотографиями в соцсети и вызвал бурную реакцию среди подписчиков. По их мнению, рэпер выглядит сильно постаревшим и уставшим.
Instagram Потап
На снимках, опубликованных в его Instagram, певец предстал с поседевшей бородой, за что пользователи незамедлительно назвали его "дедом".
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Поклонников артиста смутила не только его отросшая борода, которая визуально прибавляет певцу несколько лет, но еще и его уставший вид.
"Старичок уже..." - отметили подписчики Потапа в комментариях.
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