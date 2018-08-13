"Бедные люди": Лайма Вайкуле ответила критикам после отказа ехать в оккупированный Крым

Вайкуле ранее также рассказала, при каких условиях сможет выступить в Крыму.

Латвийская певица Лайма Вайкуле отреагировала на комментарии коллег-артистов по поводу ее решения не выступать в оккупированном Россией Крыму.

Об этом передает РИА «Новости». Она высказала сожаление, что критики ее позиции показали себя для нее с новой стороны и назвала их «бедными людьми».

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«Я в жизни не комментировала ни одного артиста, который что-то делал. Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто», — поделилась певица.

Вайкуле ранее также рассказала, при каких условиях сможет выступить в Крыму.

Скандальное заявление артистка сделала в беседе с украинскими журналистами, сказав, что не будет петь в Крыму ни за какие гонорары.