«Спою, что Крым не ваш»: скандальное заявление Лаймы Вайкуле взорвало сеть

Латвийская певица Лйма Вайкуле отказалась давать концерты в оккупированном Крыму и объяснила почему.

В сети нашли еще одного видного врага России и ненавистника всего русского. Точнее, ненавистницу, ведь это латвийская певица Лайма Вайкуле.

А вот и сам инфоповод в изложении "Московского комсомольца":

Латвийская певица Лайма Вайкуле, находящаяся с гастролями в Украине, заявила на пресс-конференции в Одессе, что не поедет в Крым, какие бы деньги ей за это ни предложили. Она также высказала свое негативное отношение к Советскому Союзу.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — цитируют ее слова украинские СМИ.

Кроме того, артистка заявила, что не испытывает к Советскому Союзу теплых чувств и ностальгии, а очень рада, что в свое время он развалился, пишет "Крым.Реалии".

Маргарита Горских:

Сейчас на нее как прыгнут!

И действительно прыгнули!

Наблюдаю что про Крым сказала некая Лайма Вайкуле. Это вообще кто? — максим кононенко (@kononenkome) August 12, 2018

Евгений Овчинников:

Если бы не Крым, так бы и не узнал, что Лайме Вайкуле 64 года и она все еще выступает.

Лайма Вайкуле: «У меня нет и не может быть ностальгии по СССР. Я счастлива, что все это разрушилось»



Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи помнит? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 11, 2018

Вайкуле заявила, что слова про Крым придуманы журналистами



Конечно мы верим. Она ведь разумеется не совершила нехитрый подсчет примерных убытков от отмененных концертов в России :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 13, 2018

А кому ты нужна в Крыму? Старая эстонская вешалка! https://t.co/dU3drFZuhK — Marina Zin (@VanillaVanill) August 11, 2018

РИА "Новости" цитируют слова продюсера Иосифа Пригожина:

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество. Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников".

Все холуи-совкодрочеры наперегонки набросились на Вайкуле. Вслед за фигляром Соседовым подтянулся и циркач Запашный.

А ведь скоро они также рьяно будут клеймить и обличать рухнувший путинский режим, лицемерно вопя во всю глотку: "Мы всегда были против аннексии", "Это всё Путин!" pic.twitter.com/7Vd4FiD2rg — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 12, 2018

Интересно, Лайму Вайкуле гнобят за то, что она не хочет ехать в Крым, те же самые люди которые пользуются услугами Сбербанка, который отказывается открывать представительство в Крыму по тем же причинам? — Сибиряк (@SiberianMan) August 13, 2018