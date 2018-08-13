«Спою, что Крым не ваш»: скандальное заявление Лаймы Вайкуле взорвало сеть

17:12, 13 августа 2018
Общество
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В сети обсуждают отказ Лаймы Вайкуле ехать в оккупированный Крым / фото УНІАН

В сети нашли еще одного видного врага России и ненавистника всего русского. Точнее, ненавистницу, ведь это латвийская певица Лайма Вайкуле.

А вот и сам инфоповод в изложении "Московского комсомольца":

Латвийская певица Лайма Вайкуле, находящаяся с гастролями в Украине, заявила на пресс-конференции в Одессе, что не поедет в Крым, какие бы деньги ей за это ни предложили. Она также высказала свое негативное отношение к Советскому Союзу.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — цитируют ее слова украинские СМИ.

Кроме того, артистка заявила, что не испытывает к Советскому Союзу теплых чувств и ностальгии, а очень рада, что в свое время он развалился, пишет "Крым.Реалии".

Маргарита Горских:

Сейчас на нее как прыгнут!

И действительно прыгнули!

Евгений Овчинников:

Если бы не Крым, так бы и не узнал, что Лайме Вайкуле 64 года и она все еще выступает.

РИА "Новости" цитируют слова продюсера Иосифа Пригожина:

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество. Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников".

 

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Теги: #Крым#российская оккупация#артисты в России