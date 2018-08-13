"Желательно не высказываться": в РФ предупредили Вайкуле о последствиях из-за отказа ехать в оккупированный Крым

Российский критик назвал позицию Вайкуле по Крыму "очень некрасивой".

Российский журналист, музыкальный критик, а также экс-судья украинского вокального талант-шоу "Х-фактор" Сергей Соседов осудил слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о Крыме и посоветовал всем артистам РФ или умалчивать о своих взглядах, или "идти до конца".

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"Ей и вообще всем артистам желательно не высказываться по Крыму, если позиция такая шаткая. Потому что, живя в России и работая в России, не признавать российские территории очень опасно. В этом случае надо или уходить от ответов, или объяснять позицию до конца", - сказал Соседов в интервью "URA.RU".

"Если ты такая принципиальная, если ты такая европейка, надо идти до конца", - добавил он, назвав позицию Вайкуле "очень некрасивой".

Он напомнил, что Латвия "много жила при Советском Союзе", и сама певица обязана России своим творческим успехам.

"Не будем забывать, что то роскошную жизнь, которое получила Лайма, она получила только и исключительно благодаря успеху в России. В Латвии у Лаймы работы нет, как и в Эстонии, Литве. Там нет для кого петь, там очень узкая аудитория", - уверен музыкальный критик.

Ранее российский сенатор Франц Клінцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявления артистки об оккупированном Крыме.