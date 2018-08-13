"Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас": Ани Лорак заговорила о бесконечной любви (видео)

14:16, 13 августа 2018
Общество
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Ани Лорак выступает с шоу DIVA / Скриншот

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас гастролирует по России со своим новым шоу "Diva", поблагодарила свою команду за работу.

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Соответствующий пост со словами любви и благодарности артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех - это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна", -  говорится в ее сообщении.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак впервые после семейного скандала с изменами мужа дала концерт в России и заплакала прямо на сцене.

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Теги: #видео#Ани Лорак в России