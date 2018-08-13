"Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас": Ани Лорак заговорила о бесконечной любви (видео)

Ани Лорак также упомянула об испытаниях, благодаря которым, по ее словам, она становится тем человеком, которым сейчас она является.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас гастролирует по России со своим новым шоу "Diva", поблагодарила свою команду за работу.

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Соответствующий пост со словами любви и благодарности артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"За все, что у меня есть, я благодарна Богу! За друзей и врагов, за учителей и помощников. Благодаря испытаниям я являюсь тем человеком, которым я есть сейчас. Любой успех - это командный результат. Спасибо лучшей команде, которая идет со мной по жизни. Ваши способности безграничны. Моя любовь к вам бесконечна", - говорится в ее сообщении.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак впервые после семейного скандала с изменами мужа дала концерт в России и заплакала прямо на сцене.