Скандал вокруг политического ролика не утихает: украинская певица Приходько рассказала о письме от АП (видео)

В среду, 15 августа, состоится второе судебное заседание по делу о скандальном политическом ролике.

Певица Анастасия Приходько, которая подала иск против Администрации президента из-за предвыборного ролика в поддержку Порошенко, заявила, что оппоненты обвиняют ее в пиаре.

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Об этом артистка рассказала в видео, опубликованом на ее странице в Facebook. "Наши ответчики направили моему адвокату письмо, в котором обвиняют нас в том, что мы занимаемся дешевым пиаром", - сказала Приходько.

Напомним, что в середине февраля Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике президента. Позже артистка заявила, что не оставит этого просто так и со своим адвокатом села готовить официальное обращение к предвыборной команде руководителя страны.

Отметим, что так же как и Анастасию Приходько, режиссера ленты "Киборги" Ахтема Сеитаблаева ввели в заблуждение с предвыборным роликом Порошенко.