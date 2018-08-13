"Всё перекручено и раздуто": директор Вайкуле прокомментировал истерию в РФ из-за ее заявления по Крыму

Лайма Вайкуле, накануне своего концерта в Одессе, заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать оккупированный Крым.

Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев отреагировал на истерию в России по поводу ее заявления о нежелании ездить в оккупированный Крым.

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«Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это всё перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно», – сказал Яковлев, передает «Говорит Москва».

11 августа латвийская певица Лайма Вайкуле, накануне своего концерта в Одессе, заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией украинский полуостров. "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам, — уточнила Вайкуле. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", – ответила звезда на вопрос корреспондента, поедет ли она выступать в оккупированный Крым.