Организатор "Новой волны" поддержал решение Вайкуле не ездить в оккупированный Крым

Лайма Вайкуле заявила, что занимает однозначную позицию в отношении оккупированного Крыма.

Композитор, инициатор и организатор международных конкурсов молодых исполнителей «Юрмала» и «Новая волна», Раймонд Паулс поддержал решение певицы Лаймы Вайкуле не посещать оккупированный Крым.

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В интервью радиостанции «Говорит Москва» композитор рассказал, что тоже не собирается ехать на полуостров.

«Это её выбор. Она свободно может... Как она хочет, так она и делает. Я сейчас вообще никуда не езжу – ни в Москву, ни на гастроли. Я отказываюсь просто. Я не хочу больше на гастроли, отказываюсь. Сколько можно? Я уже своё отыграл», – отметил он.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что занимает однозначную позицию в отношении оккупированного Крыма: «Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали».