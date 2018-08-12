"Стиль собачки": Настя Каменских в купальнике шокировала фанатов провокационной позой
16:46, 12 августа 2018Общество
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Каменских позирует на яхте в открытом купальнике песочного цвета и при этом заняла весьма провокационную позу - певица стала на колени.
Каменских показала фото в купальнике / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских, опубликовала новые фото с отдыха в Италии.
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Фото она показала в Instagram. Исполнительница расположилась на яхте в открытом купальнике песочного цвета, при этом заняла весьма провокационную позу - певица стала на колени.
На втором фото Настя показала стройную фигуру, позируя в лодке.
Пользователи бурно отреагировали на новое фото Насти Каменских. "Стиль собачки", "Срам и стыд", "Чем дальше -тем розвратнее", "Надует сзади", "Порно снимают?", - пишут в комментариях к фото.
Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.
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