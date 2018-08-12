"Стиль собачки": Настя Каменских в купальнике шокировала фанатов провокационной позой

Каменских позирует на яхте в открытом купальнике песочного цвета и при этом заняла весьма провокационную позу - певица стала на колени.

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