"Вы не знаете даже половины": пойманный на изменах муж Ани Лорак ответил хейтерам

18:38, 10 августа 2018
Общество
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Мурат опубликовал в Stories ответ хейтерам / фото instagram.com/stories/muratnalca

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Но 10 августа в Instagram Stories мужа артистки появилось следующее сообщение: "Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня".

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израиля.

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Теги: #измена#Ани Лорак