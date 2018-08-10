"Очень сексуальная": Настя Каменских показала откровенное фото в купальнике

16:04, 10 августа 2018
Общество
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Настя Каменских отдыхает в Италии / фото instagram.com/kamenskux

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Она опубликовала фото в Instagram, на котором наслаждается отдыхом в черном раздельном купальнике. Артистка сейчас отдыхает в Италии, а снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.

instagram.com/kamenskux

Фанатам новое фото Каменских понравилось. "Очень сексуальная", "Красавица", "Идеальна", "Просто прелесть", - пишут фанаты.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских