"Очень сексуальная": Настя Каменских показала откровенное фото в купальнике
16:04, 10 августа 2018Общество
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Настя Каменских показала фото с отдыха в черном купальнике, снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.
Настя Каменских отдыхает в Италии / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников новыми кадрами в Instagram.
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Она опубликовала фото в Instagram, на котором наслаждается отдыхом в черном раздельном купальнике. Артистка сейчас отдыхает в Италии, а снимок уже набрал более 12 тысяч лайков.
instagram.com/kamenskux
Фанатам новое фото Каменских понравилось. "Очень сексуальная", "Красавица", "Идеальна", "Просто прелесть", - пишут фанаты.
Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.
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