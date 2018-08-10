Ани Лорак впервые после измены мужа выступила с концертом: "зажигала" перед российской публикой (видео)

Судя по кадрам, концерт Ани Лорак в России прошел с роскошными декорациями и зажигательными танцами.

Опальная украинская певица Ани Лорак впервые после скандала с изменами мужа Мурата вышла на сцену.

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Артистка дала концерт в российском городе Геленджик в рамках масштабного шоу "Дива". Фото и видео выступления опубликовали ее фанаты в Instagram, а также запись появилась на странице самой Ани Лорак в соцсети.

Как можно увидеть на видеозаписи, певица уверенно держалась на публике и не показывала, что у нее семейные проблемы.

@anilorak 👏❤ #АниЛорак#DIVA#сопрано#singer#best#геленджик#шоуДива Допис, поширений користувачем @ danchik___16 9 Сер 2018 р. о 4:01 PDT

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израиля.