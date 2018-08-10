Ани Лорак впервые после измены мужа выступила с концертом: "зажигала" перед российской публикой (видео)

14:02, 10 августа 2018
Общество
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Ани Лорак выступила в Геленджике / Скриншот

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Артистка дала концерт в российском городе Геленджик в рамках масштабного шоу "Дива". Фото и видео выступления опубликовали ее фанаты в Instagram, а также запись появилась на странице самой Ани Лорак в соцсети.

Как можно увидеть на видеозаписи, певица уверенно держалась на публике и не показывала, что у нее семейные проблемы. 

Stage is my ❤️. Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо..

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

@anilorak 👏❤ #АниЛорак#DIVA#сопрано#singer#best#геленджик#шоуДива

Допис, поширений користувачем @ danchik___16

#анилорак #anilorak #шоудива #геленджик

Допис, поширений Ани Лорак (@amourlorak)

😍 #анилорак #anilorak #шоудива #геленджик

Допис, поширений Ани Лорак (@amourlorak)

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израиля.

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Теги: #концерт#измена#Ани Лорак в России