"Перестала петь и заниматься музыкой": Тина Кароль вспомнила о кризисе в студенческие годы (фото)

Звезда выложила архивную фотографию в соцсеть и вспомнила о кризисе.

Тина Кароль опубликовала в фан-группе в Instagram архивное фото. На снимке артистка изображена в юном возрасте: с собранными в хвост волосами и в черной обтягивающей водолазке, которая подчеркнула ее пышный бюст.

В подписи к фото она отметила, что в студенческие годы у нее был кризис – она переставала петь и учиться.

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"В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! Ии... помните эти слова?))))) Услышь себя, познай себя — ты вселенная!" – написала под снимком Кароль.