"Перестала петь и заниматься музыкой": Тина Кароль вспомнила о кризисе в студенческие годы (фото)

«В моей жизни, в студенческие годы, был кризис... я перестала петь и заниматься музыкой. Я не могла продолжать учиться... полный ступор. Причина? Все просто... я не знала зачем и для чего. Вроде банально, но именно ответы на эти вопросы ведут вас к цели и к успеху. Прислушайся к себе! Ии... помните эти слова?))))) Услышь себя, познай себя — ты вселенная!)» —Тина Кароль💋 #тинакароль @tina_karol

A post shared by Тина Кароль (@tinakarol_fantina) on Aug 8, 2018 at 10:07am PDT