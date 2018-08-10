"Какое тело": Настя Каменских покорила фанатов новым образом

13:54, 10 августа 2018
Общество
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Снимок уже набрал более 40 тысяч лайков / фото instagram.com/kamenskux

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На снимке, который артистка выложила на своей странице в  Instagram, она позирует в длинном черном платье с разрезом. Волосы артистка распустила.

Фанатам понравился новый образ Каменских, а также они оценили ее фигуру. "Ух, ты какая красивая", "Превосходная", "Сэкси", "Ножки огонь", - пишут поклонники звезды.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.

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Теги: #Настя Каменских