"Какое тело": Настя Каменских покорила фанатов новым образом
13:54, 10 августа 2018Общество
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На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в длинном черном платье с разрезом.
Снимок уже набрал более 40 тысяч лайков / фото instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась новым фото в стильном образе.
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На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в длинном черном платье с разрезом. Волосы артистка распустила.
Фанатам понравился новый образ Каменских, а также они оценили ее фигуру. "Ух, ты какая красивая", "Превосходная", "Сэкси", "Ножки огонь", - пишут поклонники звезды.
Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.
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