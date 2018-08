"Какое тело": Настя Каменских покорила фанатов новым образом

Что вы считаете главной составляющей классного летнего лука? Для меня - это хорошее настроение прежде всего! Ну ладно, признаюсь, красивая обувь и сумочка тоже не помешают! @antoniobiaggi

