"Ужаснейший прикид": Лободу снова раскритиковали в сети за странный наряд

12:31, 10 августа 2018
Общество
467 0
Певицу раскритиковали за новый образ / фото instagram.com/lobodaofficial

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в сеть фотографию, на которой запечатлена в странном образе — в туфлях на высоких каблуках, в спортивных шортах, кофте, плаще и в очках.

Читайте также"Какая горячая": Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 15 часов он собрал более 100 тысяч лайков. Лобода поставила одну ногу на баскетбольный мяч. Однако образ певицы поклонникам не очень понравился.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

“Ужасный вид из ужаснейших! Светлана!”, "Как цыганка: все свое ношу с собой (точнее сказать, на себе)”, “Колхоз”, "Что за прикид деревенский? Типо чем страшнее, тем моднее?", - пишут фанаты звезды.

Ранее в сети раскритиковали новое фото Ани Лорак, на котором певица показала пресс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода#Лобода