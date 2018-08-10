"Ужаснейший прикид": Лободу снова раскритиковали в сети за странный наряд

Снимок певицы в соцсети собрал более 100 тысяч лайков, однако образ певицы поклонникам не очень понравился.

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в сеть фотографию, на которой запечатлена в странном образе — в туфлях на высоких каблуках, в спортивных шортах, кофте, плаще и в очках.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 15 часов он собрал более 100 тысяч лайков. Лобода поставила одну ногу на баскетбольный мяч. Однако образ певицы поклонникам не очень понравился.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Aug 9, 2018 at 10:21am PDT

“Ужасный вид из ужаснейших! Светлана!”, "Как цыганка: все свое ношу с собой (точнее сказать, на себе)”, “Колхоз”, "Что за прикид деревенский? Типо чем страшнее, тем моднее?", - пишут фанаты звезды.

Ранее в сети раскритиковали новое фото Ани Лорак, на котором певица показала пресс.