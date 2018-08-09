"Как невеста": Настя Каменских очаровала подписчиков нежным образом

20:32, 09 августа 2018
Общество
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Каменских очаровала поклонников нежным образом / фото пресс-служба Насти Каменских

В своем Instagram певица выложила фото с празднования юбилея своей тети в летнем белом сарафане.

Некоторые пользователи соцсети отмечают, что в таком образе она им нравится больше, чем в откровенных нарядах, которые часто демонстрирует певица.

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"Наконец не пошлый, а очень милый наряд, в Настином стиле. Нежный сельский стиль. Очень идет. Лучше прозрачных леггнинсов и леопардовых купальников", - написала в коментариях одна из пользователей.

Поклонники также пишут, что вбелом платье Каменских похожа на невесту и просят рассекретить имя её жениха.

"Такая красивая, получилась на фото, нежность подчеркнула с помощью роскошного платье", "Какая няшка и платье классное очень", "Класс, такая нежная", "В белом платье ты как невеста", - пишут комментаторы.

Всего за несколько часов фото набрало 50 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Каменских произвела фурор в сети фото без макияжа.

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Теги: #Настя Каменских