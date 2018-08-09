Украинская певица обвинила Леди Гагу в плагиате и решила устроить конкурс двойников (фото)

Оля Полякова решила заплатить 10 тысяч гривень за своего лучшего двойника.

17 сентября в одном из киевских торговых центров состоится всеукраинский конкурс двойников Оли Поляковой и пародий на нее.

Самые яркие участники сойдутся на одной сцене, чтобы побороться за главный денежный приз и статус официального двойника артиста.

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Невероятные образы Суперблондинки и живое исполнение главных суперхитов певицы – вот главные критерии отбора конкурсантов. Судить участников будет сама Оля Полякова. Победа достанется наиболее яркому и артистичному участнику – тому, кто больше всего будет похож на "оригинал". Певица также вручит победителю 10 тысяч гривень.

Ранее на странице Ольги Поляковой в Instagram появился коллаж с ее снимком и фото из фотосессии Леди Гаги. "Леди Гага, кокошник сними))) #гагазолотаяручка))) все таки я #иконастиля", - написала под снимком певица.