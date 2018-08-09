"Тигрица": Надя Дорофеева покорила сеть новым образом

15:32, 09 августа 2018
Общество
1378 0
Дорофеева показал кадр из новой фотосессии / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте также"Какая горячая": Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике

Надя Дорофеева удивила поклонников необычным снимком. Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует для журнала Viva! - певицу похвалили за удачный кадр. Снимок набрал более 70 тысяч лайков.

Все хорошо , но стой ...)

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on

Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фотосессией. "Взгляд тигрицы", "Красотка, просто прелесть", "Надя, ты прекрасна", "Великолепное фото, шикарная девушка", - пишут фанаты.

Ранее Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофеева