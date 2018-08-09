"Тигрица": Надя Дорофеева покорила сеть новым образом

Надя Дорофеева удивила поклонников необычным снимком - фото набрало более 70 тысяч лайков.

Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым снимком.

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Надя Дорофеева удивила поклонников необычным снимком. Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует для журнала Viva! - певицу похвалили за удачный кадр. Снимок набрал более 70 тысяч лайков.

Все хорошо , но стой ...) A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Aug 9, 2018 at 3:15am PDT

Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фотосессией. "Взгляд тигрицы", "Красотка, просто прелесть", "Надя, ты прекрасна", "Великолепное фото, шикарная девушка", - пишут фанаты.

Ранее Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике.