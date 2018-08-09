"Тигрица": Надя Дорофеева покорила сеть новым образом
15:32, 09 августа 2018Общество
1378 0
Надя Дорофеева удивила поклонников необычным снимком - фото набрало более 70 тысяч лайков.
Дорофеева показал кадр из новой фотосессии / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась в сети новым снимком.
Читайте также"Какая горячая": Надя Дорофеева похвасталась фигурой в купальнике
Надя Дорофеева удивила поклонников необычным снимком. Соответствующее фото певица опубликовала в своем Instagram. На снимке Надя позирует для журнала Viva! - певицу похвалили за удачный кадр. Снимок набрал более 70 тысяч лайков.
Поклонники певицы в комментариях восхищаются ее фотосессией. "Взгляд тигрицы", "Красотка, просто прелесть", "Надя, ты прекрасна", "Великолепное фото, шикарная девушка", - пишут фанаты.
Ранее Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в купальнике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter