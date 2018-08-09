Жить или не жить: названы потенциальные жертвы смертельной игры "Момо"

Уязвимые подростки, если слышат угрозу от "Момо", что будет плохо их близким, маме, например, то они готовы выполнить требования.

Новая смертельная игра "Момо" рассчитана на детей с хрупкой психикой, которые хотят быть любимыми родителями.

Об этом рассказал вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко, передает "Обозреватель". По его словам, такие дети пытаются найти себя и ответить на вопрос - жить или не жить.

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"Это определенная категория детей, с хрупкой психикой. На них это и рассчитано. Это ребята, которые зависимы от других, они хотят соответствовать чьим-то ожиданиям, быть любимыми родителями. И если они слышат угрозу, что будет плохо их близким, маме, например, то они готовы выполнить требования", - отметил Мамко.

По его словам, персонаж игры (страшная девушка с выпученными глазами, огромным ртом и куриными лапами) - прототип матери.

"Недаром же придумали эту женщину-птицу. Это такая пугающая мама, которой нужно подчиняться. Они готовы принести себя в жертву, покончить с собой, лишь бы мама их любила. Вот их разводят на чувство вины", - подытожил Мамко.

Как сообщалось, новая суицидальная игра "Момо", пришедшая на смену "Синему киту" и "Красной сове", использует ту же тактику, что и ее предшественники: шантаж подростков, запугивание, обещания скорой смерти.

Но не обошлось без новшеств: пообщавшаяся с "Момо" девушка-видеоблогер рассказала, что ее собеседник с поразительной оперативностью ухитрился вычислить ее возраст, домашний адрес, узнал ежедневное расписание и нашел личные фотографии.