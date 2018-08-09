Организаторы "Мисс Украина Вселенная" рассказали о скандальной участнице конкурса - любовнице мужа Ани Лорак

Любовница мужа Ани Лорак заявила, что конкурс не имеет отношения к ее личной жизни.

Любовница мужа Ани Лорак Яна Беляева пришла на конкурс "Мисс Украина Вселенная", как и все - и прошла в финал.

Об этом рассказала глава оргкомитета конкурса Анна Филимонова "КП в Украине". По ее словам, Беляева - очень веселая девочка, сумбурная.

"А неделю назад она пришла и сообщила оргкомитету, что по личным обстоятельствам не может участвовать в конкурсе. Мы приняли ее ситуацию и, если честно, в тот момент ничего не знали о том, что про нее пишут украинские и российские СМИ. Мы были не в курсе, кто у нас сегодня "главная звезда". А потом Яна вернулась и сказала, что справилась с ситуацией и готова участвовать. И мы ее вернули", - отметила Филимонова.

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Также стало известно, что любовница мужа Ани Лорак заявила, что конкурс не имеет отношения к ее личной жизни и когда она будет готова общаться с прессой на эту тему, тогда и будет.

"Но пока – нет (не будет комменировать прессе свои приключения - Ред.). И это ее право. Вы за Яну не беспокойтесь, она – девушка с характером и в обиду себя не даст", - добавила Филимонова.

Она подчеркнула, что оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" сознательно не интересуется личной жизнью девушек.

"Если бы мы отбирали конкурсанток по их мужчинам, то у нас и был бы конкурс мужчин. Можно было бы учредить конкурс "Мисс любовница", например. Но зачем? Наш конкурс не об этом, он - о женской красоте", - подытожила глава оргкомитета конкурса.

Как сообщалось, любовница мужа мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу Яна Беляева готовится к финалу конкурса красоты. Она - финалистка "Мисс Украина Вселенная-2018".