"Как эксгибиционист": полуголый Козловский сравнил себя с мировой звездой и нарвался на критику

На снимке Козловский запечатлен в белых трусах, рыбацких сапогах и распахнутом плаще. При этом рука певца расположена на интимном месте.

Популярный украинский исполнитель Виталий Козловский, который недавно взбудоражил поклонников голым фото, снова нарвался на критику в сети.

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Соответствующие фото певец опубликовал в своем Instagram. На снимке Козловский запечатлен в белых трусах, рыбацких сапогах и распахнутом плаще. При этом рука певца расположена на интимном месте. Певец решил, что его образ похож на сценический наряд американской певицы Рианны.

"Голосуем!!! Ботфорты Рианы или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съемок нового клипа?", - подписал он фото.

Поклонники певца раскритиковали фото.

"Какой ужас, я к нему относилась с такой симпатией, но эти фото позор, вообще он там что из ума выжил?", "На Риану как то смотреть приятней чем на "вас", "А трусы зачем одел? Достаточно было ботфортов и плаща", З"ато мы вспомнили Витальку )) как говориться «любой пиар хорош» даже такой", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Виталий Козловский взволновал сеть "голым" фото.