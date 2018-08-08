Украинка стала жертвой британской "визовой бюрократии": отказали после месяцев ожиданий, еще и паспорт потеряли

В последнее время, Великобритания демонстрирует особенно тщательный подход к выдаче виз украинцам.

Визовый центр TLScontact после длительного рассмотрения вопроса относительно получения визы в Великобританию потерял паспорт украинской гражданки.

О необычном инциденте сообщила на своей странице в Facebook Ричка Досяк (Richka Dosiak), которая пострадала от визовой бюрократии.

Украинка рассказала, что намеревалась поехать волонтером в Великобританию и еще 25 января подала документы на получение визы. В визовом центре ей сообщили, что она получит ответ до 15 рабочих дней. После того, как гражданка не получила ответ за эти дни, она нашла информацию на сайте Британского посольства о том, что такого вида визы могут рассматривать до 60 рабочих дней.

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Однако после 60 дней ожиданий она также не получила ответа на свой запрос. «И только после того, как та организация, которая меня приглашала, начала их штурмовать, они решили что со мной стоит провести еще дополнительно интервью в телефонном режиме. С горем пополам я получила отказ аж в середине мая. Однако, когда я приехала 4 июля забирать свой паспорт в визовый центр TLScontact в Киеве, на меня накричали, как это я посмела приехать так поздно, ведь они не могут его держать больше месяца и что мне звонили и сообщали об этом (НЕ БЫЛО ТАКОГО ВООБЩЕ!!!) и отправили его на содержание в Варшаву», – написала гражданка.

Она объяснила, что для того, чтобы забрать документ из Польши, нужно позвонить на горячую линию UK Visas and Immigration, где минута разговора стоит 1,37 фунтов, или написать электронное письмо, стоимость которого – 5,48 фунтов. После того, как украинка звонила несколько раз на эту горячую линию и писала им письма, ей ответили, что обратились в «соответствующее ведомство с просьбой изучить возврат паспорта». В случае отсутствия результата ей пообещали связаться с ней в ближайшее время.

«Я звонила в Британское посольство и в Киеве и в Варшаве, меня все направляют на горячую линию в этот же TLScontact. Визовый центр говорит, что это не его дело и они таким не занимаются, и где находится сейчас мой паспорт они не знают. Сегодня я позвонила в региональное отделение Министерства иностранных дел и после того, как они меня выслушали, сказали лишь, что они этим займутся (надо написать заявление, что завтра обязательно сделаю) и помогут, чем смогут, но такое в их практике случается ВПЕРВЫЕ!!!!!! Ведь все посольства и визовые центры, если граждане не забирают вовремя свои документы, присылают их паспорта в какое-то там отделение Министерства иностранных дел Украины. И почему посольство Британии или их визовый центр мои документы БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА направило в другую страну на содержание, никто не может мне объяснить. Уже август, паспорта до сих пор нет», – рассказала украинка.

Как сообщал УНИАН, согласно статистике,каждый восьмой гражданин Украины, который хотел поехать в Великобритании в 2017 году, получил отказ.

По информации «Европейской правды», Великобритания демонстрирует особенно тщательный подход к выдаче виз украинцам. Граждане Украины, которые получали британскую визу, жалуются на ее завышенную стоимость, затраты времени, задержки и срывы поездок.

Даже гражданам России визы в Британии дают чаще, чем украинцам. В 2017 году из 123 украинских заявок было вынесено решение по 78 и только 5 решений были положительными. Зато количество соискателей убежища из России составило 111 человек, а из 78 принятых решений 30 были положительными.