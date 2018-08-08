Ани Лорак впервые даст концерт после скандала с изменой мужа

Певица анонсировала свой завтрашний концерт в Геленджике.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, анонсировала свое первое шоу после того, как в СМИ начала появляться информация о измене её мужа Мурата Налчаджиоглу.

В своем Instagram певица выложила новое фото, подписав его "До встречи завтра!". Судя по добавленным хештегам, концерт пройдет в российском городе Геленджик.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

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Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израеля.