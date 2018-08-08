Раскрыла карты: звезда "Орла и Решки" "засветила" беременный животик

16:37, 08 августа 2018
Общество
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Тодоренко беременна / Скриншот

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На своей странице в Instagram ведущая опубликовала пляжное видео, на котором очень хорошо видна ее фигура. Ранее Тодоренко выставляла фото только до пояса.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца, экс-участника группы "SMASH!" Влада Топалова.

Также СМИ узнали, что Тодоренко беременна от Топалова.

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Теги: #беременность#ведущая