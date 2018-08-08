Раскрыла карты: звезда "Орла и Решки" "засветила" беременный животик
16:37, 08 августа 2018Общество
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Теперь поклонникам не нужно гадать, беременна ли Регина Тодоренко.
Тодоренко беременна / Скриншот
Популярная украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко показала беременный живот.
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На своей странице в Instagram ведущая опубликовала пляжное видео, на котором очень хорошо видна ее фигура. Ранее Тодоренко выставляла фото только до пояса.
Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца, экс-участника группы "SMASH!" Влада Топалова.
Также СМИ узнали, что Тодоренко беременна от Топалова.
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