Контрактнице, которая служит в зоне боевых действий на Донбассе, отказали в поступлении на офицерские курсы во Львове из-за ее пола

"Сказали, только если министр обороны лично позволит, тогда девушек допустят к конкурсу на эту программу", - рассказала Кравченко.

24-летней львовянке Полине Кравченко отказали в поступлении на офицерские курсы Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного из-за того, что она женщина. Об этой ситуации она рассказала на своей странице в Facebook.

Кравченко хочет стать командиром взвода артиллерии, для этого львовянка хочет получить офицерское звание по программе «Получить офицерское звание за один год». Однако ей отказали в поступлении на офицерские курсы.

Как сообщает медиапроект «Запрет», Полина Кравченко служит по контракту в одной из мотопехотных бригад, которая выполняет задачи в зоне военных действий на Донбассе.

"Сказали, только если министр обороны лично позволит, тогда девушек допустят к конкурсу на эту программу", - рассказала Кравченко.

Врио начальника Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного по моральному и психологическому обеспечению Антон Миронович сказал, что сейчас эти курсы предусматривают подготовку командиров для артиллерии и механизированных подразделений и заявил, что «учитывая специфику управлением механизированными бригадами, девушкам было отказано. Дело тут не в гендерном равенстве. Сейчас потребности в назначении женщин на эти должности нет, для них будут другие специальности».

Напомним, что в 2016 году приказом Минобороны для женщин стали доступны более 100 военных специальностей. Теперь женщин могут назначать на такие должности, как командир боевой машины пехоты, пулеметчик, механик-водитель, наводчик и оператор боевой машины, заместитель командира разведгруппы, командир отделения, командир миномета, разведчик, стрелок-снайпер и другие.

Сейчас в ВСУ проходят службу 25 тыс. женщин, из которых свыше 3 тыс. - в офицерских званиях.