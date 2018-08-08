Известному украинскому продюсеру запретили въезд в ЕС до 2020 года

14:42, 08 августа 2018
Общество
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Меладзе запретили въезд в ЕС / фото УНИАН

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Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на источник в Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщал УНИАН, с продюсером Константином Меладзе произошел инцидент на КПП во время выезда из Украины: на венгерской стороне пограничники обнаружили небольшие потертости в его паспорте, что является нарушением, на основании которого его могли не пустить в ЕС и вернуть обратно.

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Теги: #Евросоюз#Меладзе