Известному украинскому продюсеру запретили въезд в ЕС до 2020 года

Об инциденте на КПП с Константином Меладзе СМИ сообщали 7 августа.

Украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом.

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Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на источник в Государственной миграционной службе Украины.

Как сообщал УНИАН, с продюсером Константином Меладзе произошел инцидент на КПП во время выезда из Украины: на венгерской стороне пограничники обнаружили небольшие потертости в его паспорте, что является нарушением, на основании которого его могли не пустить в ЕС и вернуть обратно.