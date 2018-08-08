"Что за чучело?": Лободу раскритиковали за странный наряд

Поющая в России звезда удивила своих поклонников очень странным луком.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России, поделилась в сети новым фото, которое тут же раскритиковали.

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. На нем Лобода запечатлена в леопардовом костюме и объемной шубе.

Пользователи явно не оценили лук опальной певицы: "Не жарко?", "Пипец нарядец", "Что за чучело?", "Вид, как у наркомана", "Какой-то облезлый вид", "Да страшненькая она".

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.