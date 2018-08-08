Пустые бюджетные места в престижных вузах Украины отдадут льготникам (видео)

Сегодня вузы обнародовали приказы о зачислении студентов на бюджет.

Сегодня вузы обнародовали приказы о зачислении студентов на бюджет. Однако, даже в престижных университетах на топовых специальностях остались свободные бюджетные места.

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Почему и куда они денутся - в сюжете ТСН. Из-за то что все можно узнать через интернет, желающих посмотреть на списки зачисленных не слишком много. Однако в стенах вузов с облегчением не вздыхают - до сих пордобирают абитуриентов на свободные места и их немало.

В Киево-Могилянской академии самые востребованные специальности политология и социология, а бюджетные места не заполнены. Там говорят, что сильные дети поступают в академию, но оригиналы документов не приносят, потому что едут учиться за границу. Это динамика последних нескольких лет, говорят в вузе. По правилам, эти места отдают льготникам, которые подали документы на контракт. Абитуриенты, которые поступили, но уехали учиться за границу - забрали бюджетные места.

В Минобразования объяснили - эти места не сгорят. Их просто у вуза заберут. Места передадут от одних вузов к другим.