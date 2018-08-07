Апелляционный суд смягчил координатору С14 Мазуру меру пресечения

Сергей Мазур находился под круглосуточным домашним арестом.

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Киеве Сергею Мазуру, который является координатором праворадикальной организации С14.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Мазура Дмитрий Биловчук.

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По его словам, Апелляционный суд применил к Мазуру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 22.00 по 6.00 - УНИАН), отменив решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

В полиции квалифицировали произошедшее как умышленное повреждение имущества путем поджога и хулиганство.

По подозрению в погроме лагеря ромов был задержан один из координаторов праворадикальной организации С14 Мазур. 18 июля суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако сторона защиты обжаловала это решение суда.