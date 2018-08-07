Жених украинской ведущей едет петь в оккупированный Донецк - СМИ (фото)

19:31, 07 августа 2018
Общество
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Топалов поїде до окупованого Донбасу / фото instagram.com/reginatodorenko

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Концерт приурочен ко Дню строителя и Дню работников физической культуры и спорта, сообщают ресурсы террористов.

Так, кроме Топалова, 12 августа в парке культуры и отдыха им. Щербакова в оккупированном Донецке выступят группа 5sta Family и Вахтанг.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца, экс-участника группы "SMASH!" Влада Топалова.

Также СМИ узнали, что Тодоренко беременна от Топалова.

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Теги: #Донецк#ДНР#концерт