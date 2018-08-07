Жених украинской ведущей едет петь в оккупированный Донецк - СМИ (фото)

По данным ресурсов боевиков, Топалов приедет в оккупированный Донецк.

Российский певец Влад Топалов, который недавно обручился с украинской ведущей Региной Тодоренко, споет на оккупированном Донбассе.

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Концерт приурочен ко Дню строителя и Дню работников физической культуры и спорта, сообщают ресурсы террористов.

Так, кроме Топалова, 12 августа в парке культуры и отдыха им. Щербакова в оккупированном Донецке выступят группа 5sta Family и Вахтанг.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая, звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко выходит замуж за российского певца, экс-участника группы "SMASH!" Влада Топалова.

Также СМИ узнали, что Тодоренко беременна от Топалова.